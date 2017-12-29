"АвтоВАЗ" выпустит новые модели Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский производитель легковых авто зарегистрировал новые модели ряда Lada. Это Vesta R и Vesta S-Line.

Такое сообщение появилось на сайте Роспатента, там же в базе появились логотипы новых моделей машин. "АвтоВАЗ" пока это сообщение не комментирует.

Обычно модификации модельного ряда "R" или "S" автоконцерны используют для спортивных моделей, поэтому не исключается, что Vesta S-Line получит спортивную внешность либо аэродинамический обвес и легкосплавные диски с низкопрофильной резиной.