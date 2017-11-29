САМАРА, 29 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ уйдет на зимние каникулы с 30 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"АвтоВАЗ уйдет на зимние каникулы с 30 декабря и по 8 января", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что некоторые подразделения завода приостановят производство до начала каникул. Дни простоя для работников сборочно-кузовного производства предусмотрены с 22 по 31 декабря. С 28 по 31 декабря прекратят работу сотрудники СКП Kalina. Для работников B0 простой будет введен с 19 по 31 декабря, производство в Оране (Алжир) не будет работать с 23 по 31 декабря. По информации профсоюза завода, после простоя сотрудники "АвтоВАЗа" уйдут на новогодние каникулы до 8 января.

"АвтоВАЗ" в 2017 году останавливал конвейер до 9 января и на период корпоративного отпуска с 29 апреля по 9 мая и с 24 июля по 13 августа. "АвтоВАЗ" в 2017 году перенес часть каникул с января на май.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" - 32,8%.