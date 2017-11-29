Финансовый директор "Мечела" Сергей Резонтов покидает свой пост

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Финансовый директор "Мечела" MTLR Сергей Резонтов покидает свой пост, на котором он проработал примерно полтора года, следует из сообщения компании.

"Руководствуясь личными причинами, Сергей Резонтов принял решение уйти с поста финансового директора "Мечел", - отмечается в пресс-релизе.

Должность финдиректора Резонтов занял в июне прошлого года, до этого назначения работал в "Мечеле" в качестве директора финансового управления. За время его работы компании удалось завершить реструктуризацию долга перед госбанками-кредиторами (ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком), на которых приходится 71% общей задолженности. Долг "Мечела" на конец третьего квартала - 425 миллиардов рублей.

"Мы благодарны Сергею за работу и с пониманием относимся к его решению", – приведены в сообщении слова гендиректора "Мечела" Олега Коржова.

Андрей Сливченко, ранее занимавший должность вице-президента "Мечела" по финансам, в конце мая 2016 года покинул компанию по завершении двухлетнего контракта.

Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий - производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2016 году добыча угля по группе составила 22,7 миллиона тонн, производство стали - 4,25 миллиона тонн.