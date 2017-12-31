Зарубежные поставки "Ростсельмаша" в 2017 г чаще всего шли в США, Европу и Казахстан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 дек - ПРАЙМ. Поставки продукции компании "Ростсельмаш" за рубеж осуществлялись в 2017 году регулярно, чаще всего - в США, Казахстан и Европу, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Росспецмаш" и совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин.

"В 2017 году поставки физически осуществлены в адреса по трем десяткам стран. Всего у нас география составляет почти 40 стран регулярных поставок. С учетом открываемых рынков охват распространяется более чем на 50 стран. Наибольшие поставки за рубеж приходятся на Казахстан, США и страны Европы", - пояснил Бабкин.

Он добавил, что в 2017 году завод выпустил более 6 тысяч единиц самоходной техники. Это превышает результаты 2016 года на 20%, за рубеж в 2017 году поставлено порядка 11% машин.

По словам Бабкина, в 2017 году "Ростсельмаш" открыл для себя рынки Парагвая, Китая, Сирии, ЮАР и Узбекистана на уровне локального производства, а также Монголии на уровне открытых контрактов, в том числе с привлечением государственных структур.

"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler.

На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины "Ростсельмаш" востребованы в более чем 50 странах мира.