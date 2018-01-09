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Boeing в 2017 г увеличил поставки самолетов на 2%


Компании / Индустрия / Транспорт
  • *Боинг 737-700
    © AFP, Philippe Huguen

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Американская авиастроительная корпорация Boeing увеличила поставки самолетов в 2017 году на 2% по сравнению с предыдущим годом, до рекордной отметки в 763 штуки, говорится в релизе компании.

В сообщении отмечается, что, в частности, компания поставила 529 моделей Boeing 737 и 136 моделей Boeing 787. Таким образом, Boeing шестой год подряд стал лидирующим поставщиком в отрасли.

При этом компания обеспечила себе за год 912 новых заказов общей стоимостью 134,8 миллиарда долларов от 71 клиента. В результате этого, по резервным заказам компания обязуется поставить 5,864 тысячи новых самолетов, что эквивалентно примерно семи годам производства.

В 2016 году авиаконцерн поставил 748 воздушных судов и получил заказы на 668 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников, по состоянию на конец 2017 года, составлял 140 тысяч человек.

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