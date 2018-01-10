Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi создал фонд для инвестирования в инновации до $1 млрд

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стратегический альянс Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors сообщил в своем релизе о создании венчурного инвестиционного фонда, который инвестирует до 1 миллиарда долларов в поддержку открытых инноваций в течение следующих пяти лет.

Ожидается, что за первый год фонд Alliance Ventures инвестирует до 200 миллионов долларов в стартапы и партнерства по открытым инновациям с предпринимателями технологического сектора. Фонд будет ориентироваться на инвестиции в инновации по новым способам обеспечения мобильности, таким как электрификация автомобилей, автономные системы управления, подключение к сети и искусственный интеллект.

С последующими ежегодными инвестициями фонд Alliance Ventures, как ожидается, может стать крупнейшим венчурным фондом в автомобильном секторе в период действия шестилетнего стратегического плана Alliance 2022, принятого компаниями в прошлом году. В рамках первой сделки фонд инвестирует в американскую компанию Ionic Materials, которая занимается разработкой материалов для безкобальтовых твердотельных батарей.

"Наш метод открытых инноваций позволит нам инвестировать и заключать сотрудничество с молодыми компаниями и предпринимателями технологического сектора, которые получат преимущество от мирового масштаба альянса", - приводятся в сообщении слова председателя совета и главного исполнительного директора альянса Карлоса Гона (Carlos Ghosn).

В мае 2016 года Mitsubishi Motors объявила о создании долгосрочного стратегического альянса с японским автопроизводителем Nissan Motor (входит в альянс Renault-Nissan). В октябре Nissan Motor завершила сделку по покупке 34%-ной доли в Mitsubishi Motors.