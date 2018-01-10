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Toyota и Honda отзывают в США еще более 1 млн автомобилей из-за подушек Takata


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Японские автопроизводители Toyota и Honda приняли решение о дополнительном отзыве в США 1,066 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata, сообщили компании.

В частности, Toyota отзовет 601,3 тысячи автомобилей, а Honda - 465 тысяч.

Toyota сообщает, что отзыв коснется автомобилей марок Scion, Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Sienna и ряда моделей Lexus. Компания оповестит владельцев о необходимости предоставить транспортное средство для ремонта к началу марта. Отмечается, что дилеры Toyota и Lexus произведут замену подушек бесплатно.

Honda в свою очередь отзовет автомобили ряда марок Honda и Acura. Компания начнет уведомлять клиентов об отзыве в конце февраля.

Это уже не первый отзыв автомобилей данными компаниями из-за проблем с подушками безопасности. В марте 2017 года Toyota сообщила об отзыве около 2,9 миллиона автомобилей, а в январе прошлого года Honda решила отозвать 370 тысяч своих автомобилей 16 марок по всему миру из-за данной проблемы.

Японский производитель Takata в 2014 году оказался в центре скандала на фоне сообщений о том, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали, по меньшей мере, 16 смертей, преимущественно в США. Для устранения неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

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