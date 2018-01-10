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"БелАЗ" планирует продавать свою продукцию за криптовалюту


Компании / Индустрия / Транспорт / Рынки / Валюта

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Белорусский производитель самосвалов "БелАЗ" планирует продавать свою продукцию за криптовалюту, сообщается на сайте компании.

"БелАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января", - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний.

"БелАЗ" - производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

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