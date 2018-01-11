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СМИ: Rio Tinto решила не участвовать в борьбе за покупку чилийского поставщика лития


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Rio Tinto отказалась бороться за долю Sociedad Quimica y Minera de Chile, одного из ведущих мировых поставщиков лития, сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ссылаясь на неназванные источники, Bloomberg сообщает, что компания решила найти другой путь воспользоваться всеобщим интересом к рынку электромобилей.

По данным Bloomberg, после экспертизы Rio отозвала предложение о выкупе 32%-ной доли Nutrien Ltd. в SQM, которая стоит сейчас около 5 млрд долларов.

Агентство также сообщает, что Rio вынашивает планы разработки литиевого месторождения в Сербии, которое способно удовлетворить 10% мирового спроса. Добыча может начаться уже в 2023 году.

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