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ФАС видит признаки картеля на рынке автозапчастей РФ


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит на российском рынке автозапчастей признаки картеля, к марту служба собирается возбудить первое дело, заявил в ходе пресс-конференции начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По словам Тенишева, проверка рынка еще не завершена, ФАС запросила несколько десятков компаний. "Документы мы изучаем и обрабатываем", - сообщил он.

"К марту возбудим первое антимонопольное дело, все предпосылки для этого есть. Признаки картеля мы видим", - отметил Тенишев.

В свою очередь замглавы ФАС Андрей Цариковский назвал эти проверки эффективным примером международной кооперации, так как сотрудничество ведется с коллегами из стран Евразийского союза и БРИКС. ФАС, в том числе, изучила опыт ЮАР, где были аналогичные случаи картелей на рынке автозапчастей.

ФАС начала проверку рынка летом 2017 года.

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