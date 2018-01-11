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Продажи Ford в 2017 г в РФ выросли на 18%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Ford F в России в 2017 году выросли на 18% в годовом выражении, до 50,36 тысячи единиц, говорится в сообщении Ford Sollers.

"В 2017 году продажи автомобилей Ford в России выросли на 18% и составили 50,36 тысячи автомобилей. Таким образом, спрос на продукцию компании растет второй год подряд увеличивающимися темпами: в 2016 году рост по отношению к 2015-му составил 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший вклад в увеличение продаж внесли внедорожники и кроссоверы, на которые в прошлом году пришлось 49% продаж всех легковых автомобилей Ford (19,973 тысячи машин). Это отражает тенденцию роста популярности кроссоверов на рынке, а также является следствием своевременного обновления модельного ряда и оптимального ценового позиционирования, поясняет Ford.

Бестселлером компании в России остается Ford Focus (15,086 тысячи автомобилей, +26% к 2016 году), второе место по продажам занял среднеразмерный кроссовер Ford Kuga - за год было продано 12,954 тысячи машин (+54%). Продажи флагманского 7-местного внедорожника Ford Explorer достигли 2,524 тысячи авто (+65%).

При этом в декабре продажи Ford в РФ составили 5,705 тысячи автомобилей, увеличившись на 37% в годовом выражении. Отмечается, что спрос на автомобили Ford рос непрерывно на протяжении второго полугодия 2017 года, и в Ford Sollers рассчитывают на сохранение этой тенденции в 2018 году. Компания также планирует увеличить долю в сегменте SUV на рынке за счет вывода обновленных и модернизированных моделей.

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