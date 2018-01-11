Чистая прибыль Delta Air Lines в 2017 г снизилась на 18%

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков - авиакомпании Delta Air Lines - по итогам 2017 года снизилась на 18% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 3,577 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,95 доллара против 5,79 доллара годом ранее. Операционная выручка авиаперевозчика выросла на 4% - до 41,244 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за четвертый квартал снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 572 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию за квартал опустилась до 0,8 доллара на акцию с 0,84 доллара в 2016 году, оказавшись ниже прогнозов аналитиков в 0,95 доллара на акцию. Операционная выручка составила 10,245 миллиарда долларов, что на 8% выше показателя за четвертый квартал прошлого года.

По словам главы авиакомпании Эда Бастиана (Ed Bastian), которые приводятся в релизе, по итогам 2018 года Delta Air Lines ожидает рост прибыли в расчете на акцию до 6,35-6,7 доллара "в связи с дополнительными преимуществами от налоговой реформы". Бастиан отметил, что компания собирается улучшить свою политику расходов и интеграцию международной партнерской сети.

Авиакомпания Delta Air Lines начала свою деятельность в 1929 году. Число сотрудников составляет более 80 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.