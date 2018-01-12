Toyota и Mazda предложили стимулирующий пакет для завода в Алабаме как минимум на $700 млн

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Компаниям Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. был предложен совокупный стимулирующий пакет в размере как минимум 700 млн долларов, чтобы убедить их построить новый завод с капиталовложениями в 1,6 млрд долларов именно в северной Алабаме, сообщает Dow Jones.

Пакет, о котором в четверг сообщили разные чиновники, подразумевает стимулы на сумму 379,9 млн долларов от штата Алабама и на сумму 320 млн долларов от города Хантсвилл, где, предположительно, и будет расположен новый завод. В 2017 году два японских автопроизводителя рассматривали несколько штатов для строительства нового завода, по итогам которого будет создано 4000 рабочих мест. К 2021 году на заводе будет выпускаться до 300 000 автомобилей в год.

Налоговые и другие льготы играют значительную роль в привлечении компаний для найма и инвестирования в различных регионах США. У Toyota в Алабаме уже есть крупный производственный объект, на котором производятся комплектующие для автомобилей, а также несколько сборочных заводов в США, тогда как присутствие Mazda на американском рынке в основном сводится к продаже машин.

По информации торговой палаты Алабамы, в пакет штата включены кредит для финансирования капиталовложений на 210 млн долларов и учебный центр для найма и обучения рабочих стоимостью в 20 млн долларов. В пакете Хантсвилла предусмотрены прямые и непрямые льготы, основанные на открытом общественном обсуждении, в том числе 20-летняя льгота на налог на недвижимость в размере 107 млн долларов.

Вечером в четверг пакет был одобрен городским советом Хантсвилла.

"Это знаковый проект, - заявил мэр Хантсвилла Томми Бэттл на вчерашней встрече городского совета. – Это одна из тех беспроигрышных сделок, если вообще такие были. В случае инвестирования средств мы получим доходность на наши инвестиции".

По оценкам Бэттла, доход от инвестиций в следующие 20 лет составит 5,6 млрд долларов.