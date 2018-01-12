Минтранс ожидает в 2018 г рост авиаперевозок в РФ на 10%

ИЖЕВСК, 12 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает по итогам 2018 года рост объемов авиаперевозок по сравнению с 2017 годом на уровне около 10%, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

По данным Росавиации, российские авиакомпании в ушедшем году обслужили 105 миллионов пассажиров, что больше результата 2016 года на 18,6%. Таким образом, объем пассажирских авиаперевозок в этом году может превысить 115 миллионов человек.

"Мы должны сейчас собрать мнения авиакомпаний... Но я уже переговорил с рядом региональных аэропортов, все прогнозируют примерно десятипроцентный рост по итогам 2018 года", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.