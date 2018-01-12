FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минтранс ожидает в 2018 г рост авиаперевозок в РФ на 10%


Компании / Индустрия / Транспорт

ИЖЕВСК, 12 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает по итогам 2018 года рост объемов авиаперевозок по сравнению с 2017 годом на уровне около 10%, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

По данным Росавиации, российские авиакомпании в ушедшем году обслужили 105 миллионов пассажиров, что больше результата 2016 года на 18,6%. Таким образом, объем пассажирских авиаперевозок в этом году может превысить 115 миллионов человек.

"Мы должны сейчас собрать мнения авиакомпаний... Но я уже переговорил с рядом региональных аэропортов, все прогнозируют примерно десятипроцентный рост по итогам 2018 года", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ