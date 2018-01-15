Группа Renault достигла в 2017 г рекордных продаж в 3,76 млн автомобилей

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Группа Renault достигла рекордного уровня продаж по итогам 2017 года в 3,76 миллиона автомобилей, увеличив показатель на 8,5% в годовом выражении, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что продажи растут пятый год подряд. При этом рынок вырос на 2,3%, в результате группа занимает 4% мирового рынка, что на 0,2 процентного пункта больше год к году. И Renault, и Dacia зафиксировали рекордные продажи - 2,67 миллиона и 655,2 тысячи автомобилей соответственно. Продажи Lada подскочили на 17,8% - до 335,6 тысячи машин, продажи Renault Samsung Motors при этом упали на 10,1%.

В Европе продажи группы выросли на 5,6% - до 1,911 миллиона автомобилей, рыночная доля Renault выросла и теперь составляет 10,8% рынка, что на 0,2 процентного пункта больше прошлого года. Рынок в регионе вырос на 3,3%. За пределами Европы группа увеличила как объемы продаж, так и рыночную долю во всех регионах. Продажи выросли на 11,6% при росте рынка на 3,3%.

В Евразии показатель вырос на 13,6% при росте рынка на 7%. Рынок в России вырос впервые за четыре года - на 12,2%. Продажи группы, включая Lada, поднялись на 16,9%. В Турции Renault установила исторический рекорд в 130,3 тысячи автомобилей при сокращении рынка на 2,8%.

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) выросли на 17%; в регионе Африка - Ближний Восток - Индия группа увеличила продажи на 8,4%, а долю рынка - до 6,6%. В Иране продажи подскочили на 49,3% при доле рынка в 10,8% - на фоне успеха Tondar и Sandero. В Индии продажи, напротив, упали - на 14,9%.

В целом по Северной и Южной Америке продажи увеличились на 9,9% при доле рынка в 6,7%, которая выросла на 0,2 процентного пункта. В Северной Америке продажи выросли на 5,6%, при том, что рынок сократился на 4,7%. Теперь группа занимает 42,4% рынка в регионе. Рынок Бразилии при этом вырос на 9,3%, отмечается в релизе, продажи Renault там поднялись на 11,4%.