Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs продадут по частям

РИГА, 15 янв - ПРАЙМ. Руководство латвийского неплатежеспособного завода KVV Liepajas metalurgs, который является крупнейшим металлургическим предприятием в Балтии, приняло решение продать имущество на аукционах, сообщил представитель администрации завода Дзинтарс Хмелевскис.

"Такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку KVV Liepajas metalurgs не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое", - заявил Хмелевскис.

Он также сообщил, что имущество KVV Liepajas metalurgs планируется продавать по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества. Предполагается, что аукционы начнутся в феврале.

Правительство Латвии 4 января постановило дать потенциальному инвестору KVV Liepajas metalurgs две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия. Потенциальный инвестор должен дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов KVV Liepаjas metalurgs. В случае, если средства не будут перечислены, правительство готово принять решение о продаже металлургического комбината по частям. Ранее инвестор выразил желание протестировать сталеплавильную печь завода, но в конце декабря от своего намерения отказался.

Liepаjas Metalurgs — крупнейшее промышленное предприятие Латвии, а также одно из старейших предприятий страны, ведет свою историю с 1882 года. Это единственное металлургическое предприятие в странах Балтии. Основная продукция — стальная арматура для железобетонных конструкций.