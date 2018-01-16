"Полюс" в 2017 году увеличил производство золота на 10%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам 2017 года увеличил производство золота на 10% по сравнению с 2016 годом - до 2,16 миллиона унций, следует из сообщения компании.

Выручка от продаж составила 2,684 миллиарда долларов при средней цене 1270 долларов за унцию.

В четвертом квартале 2017 года добыча золота составила 580 тысяч унций, что на 10% меньше результатов предыдущего квартала.

"Компания улучшила свой прогноз на 2018 год по производству и теперь ожидает, что общая добыча золота в 2018 году составит 2,375-2,425 миллиона унций", - говорится в сообщении. Ранее компания прогнозировала увеличение объемов производства золота в 2018 году до 2,35-2,4 миллиона унций.