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Должность главы "Алросы" будет переименована из президента в гендиректора


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Должность единоличного исполнительного органа АК "Алроса" будет переименована из "президента" в "генерального директора - председателя правления", говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение акционеры компании приняли на внеочередном собрании 11 января 2018 года, проголосовав за внесение изменений в документы компании. Новое наименование вступит в силу до конца января после регистрации новой редакции устава компании.

Переименование, поясняется в сообщении, "обусловлено необходимостью приведения наименования должности единоличного исполнительного органа "Алросы" ALRS в соответствие с федеральным законом "Об акционерных обществах", в котором для данной должности предусмотрено наименование "директор" или "генеральный директор".

Должность президента существовала в "Алросе" с момента образования компании в 1992 году. С марта 2017 года пост главы компании занимает Сергей Иванов.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году компания планирует добычу алмазов в объеме 36,6 миллиона карат.

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