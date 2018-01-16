GM спишет $7 млрд в результате налоговой реформы в США

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. General Motors Co. сообщила, что ее доналоговая прибыль за 2017 год оказалась у верхней границы предыдущего прогноза. Вместе с тем ввиду налоговой реформы в США компания спишет отложенные налоговые активы на сумму 7 млрд долларов, сообщает Dow Jones.

Полные результаты GM за 4-й квартал будут опубликованы 6 февраля. Пока что компания указала, что ее прибыль на акцию за 2017 год должна быть "у верхней границы" прежнего прогноза в 6,00–6,50 доллара. В октябре GM, крупнейший автопроизводитель США, говорила, что прибыль будет находиться в середине этого прогнозного интервала. Аналитики Уолл-стрит, по данным FactSet, в среднем прогнозируют прибыль в 6,29 доллара на акцию.

GM ожидает, что в этом году добьется схожих результатов благодаря сохранению благоприятных условий в двух крупнейших регионах: Северной Америке и Китае. Кроме того, ожидается восстановление на менее крупных рынках, включая Южную Америку.

В 2019 году компания рассчитывает "ускорить рост прибыли".

GM сообщила, что спишет 7 млрд долларов в связи с потерей стоимости отложенных налоговых активов на балансе. Из-за снижения ставки налога на прибыль с 35% до 21% ценность этих активов, которые уменьшают будущие налоговые обязательства, сократилась.

Рост прибыли GM в последние годы был обеспечен устойчивым высоким спросом на пикапы, внедорожники и кроссоверы, которые продаются с высокой наценкой. Компания продолжает добиваться успеха в Китае, на своем крупнейшем рынке: темп роста ее продаж превосходит среднеотраслевой.

Некоторые негативные факторы, которые могут повлиять на эти сегменты бизнеса в 2018 году, должны быть компенсированы восстановлением в ранее проблемных регионах. Об этом сказано в презентации GM, показанной перед конференцией для инвесторов. Компания рассчитывает на улучшение за рубежом, в частности, в Южной Америке, где ее рыночная доля высока.

GM прогнозирует, что в этом году столкнется с ценовым давлением на рынках США и Китая. Производство ее самых важных моделей, полноразмерных пикапов, кроссоверов и внедорожников, также сопряжено с трудностями – переход на новую платформу приведет к простою производственных линий. Однако компания надеется, что высокий спрос на модернизированные кроссоверы компенсирует потерю дохода из-за простоя.

Компания также указала, что увеличивает инвестиции в проектирование самоуправляемых автомобилей. В 2019 году компания планирует представить сервис на основе таких автомобилей на ряде рынков, конкретные города пока не называются. В этом году средние квартальные расходы GM составят около 250 млн долларов против 150 млн долларов в 2017 году.