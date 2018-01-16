Минпромторг РФ сохраняет план повышения утильсбора на автомобили в 2018 г в среднем на 15%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ сохраняет планы по индексации утильсбора в 2018 году в среднем на 15% по всем категориям автомашин, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, решение фискальной задачи, но мы сохраним баланс по повышению, по индексации, в среднем это будет около 15%", - сказал министр, уточнив, что речь идет о совокупном показателе по всем видам транспортных средств.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила со ссылкой на данные протокола совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича, что правительство все же существенно поднимет утилизационный сбор на некоторые типы машин. По данным издания, на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1–2 литра — на 90%, 2–3 литра — на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет. Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили (LCV) — 15%, за исключением категории 2,5–3,5 тонны, для которой сбор вырастет примерно на 52%.

Дворкович 12 января отмечал, что индексация утилизационного сбора в РФ в 2018 году будет от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от автомобиля.