Частные акционеры планируют продать 10% "Шереметьево" в 2018 г стратегическому инвестору

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Частные акционеры "Шереметьево" планируют в 2018 году продать 10% аэропорта стратегическому инвестору, сообщил совладелец, председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

"Мы думаем о продаже 10% акций "Шереметьево", скорее всего стратегу, профессиональному участнику рынку. Чтобы у нас глаз не замыливался, чтобы мы стали более понятны для авиакомпаний, так как мы намерены бороться за транзит. Поэтому мы хотим продать 10%", - сказал Пономаренко в интервью газете "Ведомости".

По его словам, это должен быть крупный международный инвестор, как Fraport у "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС) или Changi у "Базэл аэро".

Продажа должна состояться в этом году, пока переговоры ни с кем не ведутся, однако уже идет работа с консультантами, сообщил Пономаренко.

Аэропорт для сделки еще предстоит оценить, покупатель получит место в совете директоров, добавил он.

Частный стратегический инвестор - ООО "Шереметьево Холдинг" - и государство в лице Росимущества являются основными владельцами пакетов акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" в размере 66% и 30,43% соответственно. Оставшиеся принадлежат "Аэрофлоту" AFLT и "ВЭБ Капиталу". "Шереметьево Холдинг" контролируется TPS Avia Group. Основными акционерами TPS Avia являются бизнесмены Аркадий Ротенберг, Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.