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Boeing и Adient создают СП для производства самолетных кресел


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Boeing Co. сообщил о создании эксклюзивного поставщика самолетных кресел повышенной комфортности. Компания стремится обогнать конкурентов по объему выпуска самолетов и хочет предотвратить нехватку компонентов.

В последние годы спрос на самолетные кресла рос быстрее предложения. Ситуацию не спасают даже стартапы, которые обратили внимание на длинный список авиакомпаний и лизинговых фирм, ждущих поставки кресел и других элементов интерьера. Boeing и Airbus SE активно наращивают производство, но их собственные поставщики не всегда поспевают за этим темпом. Ожидается, что в этом году совокупный выпуск Boeing и Airbus превысит 1600 самолетов, тогда как в 2017 году они произвели около 1500 лайнеров, сообщает Dow Jones.

Расширение производства привело к возникновению узких мест. Boeing заявил, что хочет гарантировать бесперебойную поставку кресел, поэтому создаст новую компанию вместе с поставщиком автомобильных кресел Adient PLC. Партнеры будут выпускать кресла на заводе вблизи Франкфурта.

Ранее Adient говорила, что сосредоточилась на создании кресел бизнес-класса, так как именно в этом сегменте производственные проблемы стоят наиболее остро. Boeing также договорился с небольшим поставщиком, который будет выпускать эксклюзивные кресла экономкласса.

Доля Boeing в СП составит 49,99%, оставшаяся часть будет принадлежать Adient.

Boeing надеется, что сможет увереннее диктовать условия на авиационном рынке, так как создаст альтернативу покупке кресел у двух доминирующих поставщиков – Rockwell Collins Inc. и Zodiac Aerospace SA.

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