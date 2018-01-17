Volkswagen увеличил поставки в 2017 г до рекордных 10,7 млн авто

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые поставки автомобилей концерна Volkswagen выросли по итогам 2017 года до исторического рекорда, достигнув уровня в 10,74 миллиона автомобилей, что на 4,3% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении компании.

В декабре концерн поставил почти 1 миллион автомобилей, что на 8,5% больше в годовом выражении. "Мы вкладываем значительные инвестиции в транспортные средства завтрашнего дня, используя средства из наших собственных ресурсов... В то же время мы продолжаем планомерно развивать имеющиеся технологии и транспортные средства. Превосходные показатели подтверждают, что это правильный подход", - приводятся в релизе слова руководителя концерна Маттиаса Мюллера.

Рост объема поставок в Европе составил за прошлый год 3,3%, до 4,33 миллиона машин. В Западной Европе компания в отчетном периоде поставила 3,58 миллиона машин (рост на 1,4%), в частности в Германии - 1,29 миллиона штук (снижение на 0,4%). В Центральной и Восточной Европе было поставлено 744,6 тысячи автомобилей (увеличение на 13,2%), из них в РФ - 191,7 тысячи (рост на 14,8%).

В Северной Америке за 2017 год Volkswagen поставил 976,4 тысячи машин (рост на 4%), в частности в США - 625,1 тысячи машин (рост на 5,8%). В Южной Америке было поставлено 521,6 тысячи автомобилей (увеличение на 23,7%), в частности в Бразилии - 308 тысяч машин (рост на 19,5%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) рост показателя составил 4,3%, до 4,5 миллиона машин. При этом в Китае поставки увеличились на 5,1% в годовом выражении, до 4,18 миллиона штук.

Наибольший рост объема поставок в годовом выражении отмечается у бренда Seat - на 14,6%, до 468,4 тысячи машин, у брендов MAN и Scania - по 11,6%, до 114,1 тысячи и 90,8 тысячи автомобилей соответственно. Поставки автомобилей бренда Volkswagen достигли рекорда в 6,23 миллиона машин, что на 4,2% больше в годовом выражении.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.