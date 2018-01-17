Nissan построит новый завод в США примерно через 5 лет

ДЕТРОЙТ, 17 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Nissan Motor Co. заявил, что компании придется построить новый завод в США через 4-5 лет, когда она будет готова к очередному витку экспансии, сообщает Dow Jones.

Завод можно было построить в любой из стран НАФТА, "однако в текущей ситуации мы склоняемся к инвестированию в США", заявил Хирото Сайкава, гендиректор Nissan, на автосалоне в Детройте.

Nissan озвучила данный план, одновременно взяв передышку после нескольких лет быстрой экспансии на рынке США. Продажи выросли примерно до 1,5 млн единиц с 1 млн единиц в 2011 году. Этот рост помог Nissan достигнуть и превысить свой целевой показатель по рыночной доле в США, но только в ущерб целевым показателям прибыли.

"Пришло время улучшать качество этих продаж, а не наращивать объем. Мы столкнулись с ухудшением рентабельности в США", - заявил Сайкава.

Nissan все в большей степени зависит от рынка США. На Северную Америку в прошлом приходилось 30% прибыли компании, но "теперь от США зависят 50%", отметил Хосе Муньос, директор Nissan по продуктивности.

Компания надеется за следующие несколько лет сократить расходы на стимулирование продаж и обновить стареющий модельный ряд пассажирских автомобилей, чтобы укрепить свой бизнес в США. Карлос Гон, возглавляющий альянс Nissan, Renault SA и Mitsubishi Motors Corp., хочет, чтобы общие продажи этих трех компаний к 2022 году достигли 14 млн единиц.