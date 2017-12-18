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"Алроса" в 2017 г продала в Гохран алмазов на $2,89 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. АК "Алроса" в 2017 году продала в Гохран России алмазы на сумму порядка 2,89 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В 2016 году правительство РФ приняло решение о закупках в государственный запас алмазов в объеме до 5,018 миллиарда рублей. В результате стоимость сделки по продаже алмазного сырья "Алросы" ALRS в Гохран за этот период составила порядка 65,6 миллиона долларов. В 2014 и 2015 годах алмазы в Гохран не приобретались.

Гохран - государственное учреждение по формированию госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации при Минфине РФ.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет около 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки.

В 2017 году выручка компании от продажи алмазно-бриллиантовой продукции составила 4,267 миллиарда долларов (спад почти на 5%).

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