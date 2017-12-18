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Директором по маркетингу "Автоваза" назначен Фабьен Гульми из Renault


Компании / Индустрия

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Директором по маркетингу "Автоваза" AVAZ с 1 января назначен Фабьен Гульми (Fabien Goulmy), перешедший из группы Renault, сообщает компания.

''Мы рады приветствовать сильного лидера маркетинговой команды Lada. Господин Гульми реализовал множество успешных проектов в разных странах. Сегодня Lada ставит перед собой амбициозные цели, для достижения которых опыт Фабьена будет востребован в полной мере'', - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента "Автоваза" по продажам и маркетингу Яна Птачека.

Гульми начал работать в группе Renault с 1995 года. Получив опыт в маркетинге и развитии дилерской сети, он перешел в Renault Retail Group, где работал в качестве директора по послепродажному обслуживанию, затем в должности директора парижского дилерского центра. Кроме того, Гульми возглавлял департамент стратегического маркетинга в Renault Германия, а также работал менеджером по маркетингу продукта, и отвечал за мировое продвижение линейки Renault Laguna в Париже.

В 2009 году он перешел в подразделение Renault Business LCV, сначала как директор по глобальным продажам и маркетингу малых автомобилей класса LCV и пикапов, затем как директор по стратегическому маркетингу всей линейки LCV.

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