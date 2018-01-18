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Alcoa по итогам 2017 г получила чистую прибыль в $217 млн против убытка годом ранее


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation по итогам 2017 года составила 217 миллионов долларов против убытка в 400 миллионов долларов по итогам предыдущего года, говорится в релизе компании.

Разводненная прибыль Alcoa в пересчете на акцию за январь-декабрь составила 1,16 доллара против убытка в 2,19 доллара за акцию годом ранее. Выручка поднялась на 25%, до 11,652 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Alcoa вырос в 1,6 раза в годовом выражении - до 196 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,06 доллара против 0,68 доллара на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 25%, до 3,174 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно отчету, квартальные результаты компании включают специальные статьи расходов на сумму 391 миллион долларов, связанные преимущественно с ликвидацией завода Rockdale в Техасе. Компания также отмечает, что квартальный и годовой рост выручки вызван увеличением цен на глинозем и алюминий.

Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. В ноябре 2016 года завершилось разделение Alcoa Inc. на две независимые компании - Arconic Inc. и Alcoa Corporation. Отмечалось, что Alcoa Corp. сосредоточится на бокситовом, алюминиевом, глиноземном и энергетическом бизнесах, а также на металлическом литье. Arconic займется производством и поставками материалов и продуктов для аэрокосмической, автомобильной и других отраслей.

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