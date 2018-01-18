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Evraz в 2017 году нарастил выпуск стали на 3,8%, до 14,033 млн тонн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Evraz в 2017 году нарастил выпуск стали по сравнению с предыдущим годом на 3,8%, до 14,033 миллиона тонн, следует из сообщения компания.

В четвертом квартале производство стали увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4%, до 3,546 миллиона тонн.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% - до 13,5 миллиона тонн.

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