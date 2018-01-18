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РЖД завершили продажу 25% "Центральной пригородной пассажирской компании"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 янв ПРАЙМ. РЖД завершили продажу 25% акций "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК), снизив долю в ней до 0%, следует из сообщения компании.

РЖД осенью 2017 года провели аукцион по продаже этого пакета. Компания в ноябре сообщила, что "Маршрутные системы" победили на торгах и купили акции ЦППК за 2,3 миллиарда рублей. Заявки на участие в аукционе всего подавали три претендента, и все они были допущены к торгам.

Согласно опубликованному в четверг сообщению РЖД, железнодорожная монополия снизила долю в ЦППК до 0% с 25,33%. Датой наступления соответствующего основания указано 17 января 2018 года.

Помимо ООО "Маршрутные системы" (25,33%) акционером ЦППК является "Московская пассажирская компания" (МПК, 50% минус две акции). Еще 25,33% акций ЦППК было у Московской области, которая в 2017 году заявила о планах продать их двумя лотами. Министерство имущественных отношений Московской области продало 12,665% ЦППК компании ООО "Октопасс".

ЦППК создана в 2006 году в рамках реформы железнодорожного транспорта и является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России. Компания перевозит пассажиров в Москве, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.

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