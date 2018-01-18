BHP Billiton готовится к продаже американских активов

МЕЛЬБУРН, Австралия, 18 янв - ПРАЙМ. BHP Billiton Ltd. ухудшила прогноз на фингод по добыче коксующегося угля и предупредила, что за 1-е полугодие зафиксирует списание в размере до 350 млн долларов, которое в основном связано с чилийским медным проектом Escondida, сообщает Dow Jones.

Компания приняла решение о снижении целевой добычи после того, как провела неоднозначное полугодие: добыча меди восстановилась, объемы добычи железной руды остались прежними, а объемы добычи нефти и коксующегося угля сократились. Однако BHP не изменила годовой прогноз по нефти, меди, железной руде и энергетическому углю.

Англо-австралийская компания, являющаяся крупнейшей в мире добывающей фирмой по рыночной стоимости, заявила, что продолжает работать над отказом от активов по наземной добыче нефти и газа и готовится к тому, чтобы к концу марта открыть так называемые "комнаты данных" для претендентов на покупку бизнеса. При этом она по-прежнему рассматривает возможность первоначального размещения акций или отделения этого бизнеса.

За шесть месяцев, истекших в декабре, объем добычи нефти BHP сократился на 7% до 99 млн баррелей н. э., что в основном произошло из-за воздействия ураганов "Харви" и "Нейт" на ее американские операции.

Объем добычи коксующегося угля снизился к тому же периоду предыдущего года на 4% до 20 млн метрических тонн. Рекордная добыча на четырех австралийских рудниках, расположенных на востоке Квинсленда, была нивелирована из-за снижения объемов добычи на проектах Broadmeadow и Blackwater.

Добыча железной руды не изменилась, составив 117 млн тонн, а добыча меди выросла на 17% до 833 000 тон. Добыча энергетического угля увеличилась на 4% до 14 млн тонн.

BHP также заявила, что за год теперь ожидает добыть от 41 до 43 млн тонн коксующегося угля, тогда как ранее прогнозировала 44-46 млн тонн. Причиной изменения прогноза стали условия работы на шахте Broadmeadow и геолого-технические проблемы на проекте Blackwater, связанные с сырой погодой.

BHP указала, что, по ее ожиданиям, на скорректированную прибыль до учета процентов и налогов за 1-е полугодие повлияет списание 250-350 млн долларов. Оно связано в основном с конвейерами, от которых отказывается компания ввиду завершения работ по расширению проекта Escondida.

"Темпы роста, которых мы достигли во 2-м квартале в различных бизнесах портфеля, приведут к ожидаемому улучшению показателей за 2-е полугодие", – заметил гендиректор Эндрю Маккензи. При этом, как ожидается, суммарные объемы добычи вырастут за год на 6%, тогда как ранее компания прогнозировала рост на 7%.

В минувшем полугодии цены на большинство видов сырья, которые добывает BHP, повысились. Средняя цена реализации нефти выросла к тому же периоду предыдущего года на 20%, цены на медь поднялись на 33%, а железная руда подорожала на 4%.

В августе BHP отчиталась за 12 месяцев, истекшие в июне, о чистой прибыли в размере 5,89 млрд долларов. Показатель заметно улучшился в сравнении с предыдущим годом, за который компания отчиталась об убытке в размере 6,39 млрд долларов. Тогда BHP провела списание стоимости американского бизнеса по наземной добыче нефти и газа и учла расходы, связанные с трагической аварией 2015 года – прорывом дамбы на железорудном проекте Samarco в Барзилии.

BHP Billiton планирует пригласить потенциальных покупателей проанализировать бухгалтерию своих американских активов по наземной добыче нефти и газа, однако компания не исключает альтернативных вариантов выхода из сланцевого бизнеса.

После недавнего увеличения количества буровых вышек в США компания заявила, что планирует сократить их число на фоне стремления максимизировать стоимость в процессе выделения активов.

Гендиректор отметил, что компания не будет спешить с отказом от сланцевого бизнеса, но признал, что она неудачно выбрала время выхода в этот сегмент. BHP сейчас делает акцент на традиционные нефтегазовые операции, в том числе на активы в Мексиканском заливе и Австралии.

Компания по-прежнему планирует в 2018 финансовом году добыть 180-190 млн баррелей нефти и газа.

BHP сократила запланированные на этот фингод капрасходы на нефтяной бизнес с 2 млрд долларов до 1,9 млрд долларов. Затраты на наземную добычу в США должны быть сокращены до 1,1 млрд долларов. В минувшем квартале у компании было в США девять действующих наземных вышек, но в ближайшие месяцы она собирается отказаться от вышек на месторождениях Eagle Ford и Haynesville.

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