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Отечественные автомобили заняли четверть объема авторынка РФ в 2017 г


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год доля автомобилей отечественного производства на российском авторынке составила 26%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

"В России было реализовано 411,8 тыс. новых автомобилей отечественных марок (с учетом LCV). Это на 11% выше результата годичной давности", - пишет агентство и добавляет, что, таким образом, на долю российских машин приходится почти 26% всего рынка страны. Это соответствует уровню 2016 года.

Что касается брендов, то на долю Lada в прошлом году пришлось 311,6 тысячи проданных авто. Это выше показателей 2016 года на 17%.

"ГАЗ" за минувший год продал легкой коммерческой техники за этот же период 58,6 тысячи штук, рост составил 5%.

Отмечается, что оба российских производителя входят в топ-10 российского авторынка: Lada занимает первую строчку, продукция "ГАЗа" - на 8 месте.

Что касается продукции "УАЗа", то их продажи снизились на 15% - до 41,6 тысячи штук, что соответствует 11 месту в российского авторынка.

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