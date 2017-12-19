"Северсталь" в 2017 г увеличила выпуск стали на 0,2%, до 11,651 млн тонн

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Северсталь" CHMF в 2017 году увеличила выпуск стали по сравнению с предыдущим годом на 0,2%, до 11,651 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство чугуна снизилось на 2%, до 9,158 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 2% и составили 10,919 миллиона тонн.

В четвертом квартале 2017 года выпуск стали увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 3,012 миллиона тонн, чугуна – вырос на 5%, до 2,343 миллиона тонн, продажи стальной продукции снизились на 2%, до 2,784 миллиона тонн.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Основным бенефициаром компании (77% акций) является Алексей Мордашов. В компании работают около 52 тысяч человек.