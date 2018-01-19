Промышленные запасы золота обнаружены в Закарпатье

КИЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили промышленные залежи золота в Раховском районе Закарпатской области, сообщила пресс-служба государственной службы геологии и недр Украины.

"На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, проведенных Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ, выполнена оценка прогнозируемых ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления, в количестве 2,4 тонны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие результаты говорят о перспективности геологоразведочных работ в Раховском районе. В дальнейшем можно будет говорить о привлечении инвестиций и перевода этих участков в ранг золоторудных месторождений.