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Промышленные запасы золота обнаружены в Закарпатье


Компании / Индустрия / Металлургия

КИЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили промышленные залежи золота в Раховском районе Закарпатской области, сообщила пресс-служба государственной службы геологии и недр Украины.

"На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, проведенных Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ, выполнена оценка прогнозируемых ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления, в количестве 2,4 тонны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие результаты говорят о перспективности геологоразведочных работ в Раховском районе. В дальнейшем можно будет говорить о привлечении инвестиций и перевода этих участков в ранг золоторудных месторождений.

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