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Правительство согласилось смягчить "закон Яровой"


Компании / Индустрия / Технологии
  • #Дом правительства РФ
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российское правительство признало часть критики антитеррористического законопроекта Ирины Яровой обоснованной и согласилось пойти на уступки операторам связи по части требований по объему хранилищ информации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Издание отмечает, что из-за этого сроки введения закона придется отложить до октября текущего 2018 года.

Поясняется, что министерство связей и массовых коммуникаций РФ отказалось от требования властей вести расчеты по объемам хранилищ данных пользователей для исполнения антитеррористического закона исходя из монтированной емкости сетей операторов сотовой и интернет-связи.

Свое письмо Алхазов направил в ответ на заключение, к которому пришла комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям.

Ведомство в своем документе согласилось, что фактический абонентский трафик меньше, чем совокупная монтированная емкость сетей.

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