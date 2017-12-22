"Камаз" возобновил производство после двухнедельного корпоративного отпуска

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудники "Камаза" KMAZ 22 января 2018 года вышли из двухнедельного корпоративного оплачиваемого отпуска, говорится в сообщении компании.

"Сегодня, 22 января, сотрудники ПАО "Камаз" приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска. Корпоративный отпуск на "Камазе" прошел в период с 9 по 21 января - это была первая половина отдыха. Вторая часть отпуска камазовцев в 2018 году запланирована на 6-20 августа", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что за оставшиеся рабочие дни января на "Камазе" должно быть произведено более 1,1 тысячи автомобилей и 1,2 тысячи силовых агрегатов, а также отгружено запасных частей на 1 миллиард рублей.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" - госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).