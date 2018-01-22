Иномарки российской сборки в 2017 году составили 60% авторынка РФ

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год доля иномарок, собранных в России, на внутреннем рынке достигла 60%, сообщает Аналитическ5ое агентство "Автостат".

Показатель 2016 года - 58,1%.

Доля автомобилей российских производителей осталась без изменений: 21,6%.

Прямой импорт машин иностранных брендов сократился до 18,4%. в 2016 году этот показатель был равен 20,2%.

Агентство напоминает, что в 2007 году, десять лет назад, доля иномарок российской сборки составляла только 18% авторынка; пять лет назад - в 2012 году - 44%.