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"Акрон" в 2017 г увеличил производство минеральных удобрений на 16,1%, до 6,06 млн тонн


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2017 году увеличила производство удобрений на 16,1% по сравнению с 2016 годом - до 6,06 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Производство аммиака выросло на 17,9%, до 2,595 миллиона тонн, азотных удобрений - на 4,7%, до 3,807 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений увеличился на 48,2% и составил 2,894 миллиона тонн.

Группа "Акрон" AKRN включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж" DGBZ), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" AKRN является Вячеслав Кантор.

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