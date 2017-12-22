Налоговые платежи "Камаза" в 2017 г выросли на 11,5%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сумма налоговых платежей "Камаза" KMAZ в бюджеты всех уровней по итогам 2017 года составила почти 7,4 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее, сообщает компания в понедельник.

При этом по сравнению с прошлым годом платежи "Камаза" в федеральный бюджет (с учетом таможенных выплат) увеличились на 10% и превысили пять миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Татарстана "Камаз" перечислил около 2,4 миллиарда рублей, из них в городской бюджет – почти 600 миллионов рублей.

"По итогам 2017 года сумма налоговых платежей ПАО "Камаз" в бюджеты всех уровней составила почти 7,4 миллиарда рублей, на 11,5% больше, чем годом ранее. Всего же, с учетом страховых выплат от несчастных случаев в Фонд социального страхования, компания выплатила 11,45 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Последний отчет "Камаза" по МСФО, за 10 месяцев, был опубликован 9 ноября. В нем сообщалось, что чистая прибыль компании по МСФО в январе-октябре 2017 года превысила 3,5 миллиарда рублей против убытка в 860 миллионов рублей годом ранее

В конце декабря компания сообщала, что в 2018 году намерена получить 1,586 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО при выручке в 171,3 миллиарда рублей. До этого в корпоративном издании "Вести Камаза" сообщалось, что компания планирует в 2018 году выпустить 43 тысячи грузовых автомобилей.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).