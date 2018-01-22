Ford отзывает 15,7 тыс автомобилей в РФ из-за возможного возгорания в двигателе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Ford F на российском рынке отзывает 15,67 тысячи автомобилей Kuga и C-Max в РФ из-за возможного возгорания в моторном отсеке, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 15,67 тысячи автомобилей Ford (Kuga, C-Max), реализованных с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

"Причиной отзыва транспортных средств марки Ford (Kuga, C-Max) является локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена модернизация системы охлаждения, установка датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. "Таким образом, в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости", - говорится в сообщении.