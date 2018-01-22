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Мировое производство алюминия в 2017 г выросло на 5,8%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в 2017 году составило 63,385 миллиона тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн), следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия.

В частности, предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 3,950 миллиона тонн алюминия (сокращение производства на 1,9%), Южной Америки - 1,378 миллиона тонн (увеличение на 1,2%).

Страны Западной Европы в прошлом году произвели 3,776 миллиона тонн алюминия (показатель практически не изменился), Центральной и Восточной Европы - 3,999 миллиона тонн (больше почти на 0,5%).

Китай, по зарегистрированным данным, произвел 32,255 миллиона тонн металла (увеличение на 1,9%), страны Азии (исключая Китай) - 3,951 миллиона тонн (рост почти на 14,8%), Океании - 1,817 миллиона тонн (минус 7,8%), Персидского залива - 5,131 миллиона тонн (меньше на 1,3%). Страны Африки в январе-декабре сократили объем выпуска алюминия на 0,8% - до 1,678 миллиона тонн.

IAI отмечает, что представленные данные являются предварительными и в дальнейшем некоторые из показателей могут быть скорректированы.

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