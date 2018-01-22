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Ford Sollers нарастил экспортные продажи в 2017 г на 21%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ford F Sollers в 2017 году увеличил экспортные продажи продукции из РФ на 21% по отношению к 2016 году - до 1,018 тысячи автомобилей, самым популярным стал Ford Focus, говорится в сообщении компании.

"Лидером по росту спроса в 2017 году на экспортных рынках стал субкомпактный кроссовер Ford EcoSport (133 автомобиля, +280% к 2016 году). Значительно выросла популярность кроссовера Ford Kuga (118 автомобилей, +74%) и лидера продаж, Ford Focus (350 автомобилей, +59%). В прошлом году за рубеж были поставлены 233 легких коммерческих автомобиля Ford Transit, в том числе спецверсий на их основе (+23% к показателям 2016-го)", - сообщила компания.

Вся линейка выпускаемых на мощностях Ford Sollers в России автомобилей экспортируется в Армению, Беларусь и Казахстан - на экспортных рынках представлены компактные седаны и хетчбэки Ford Fiesta, седаны, универсалы и хетчбэки С-класса Ford Focus, бизнес-седаны Ford Mondeo, кроссоверы Ford EcoSport и Ford Kuga, семиместный внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Также в октябре прошлого года компания наладила поставки комплектующих от российских поставщиков для производства обновленного Ford Ecosport в Румынии. На завод в Крайове из России поступают штампованные кузовные панели, стекла, элементы интерьера, уплотнители – всего 47 наименований.

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