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Boeing получил разрешение регулятора на эксплуатацию 787-10 Dreamliner


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Американский Boeing получил разрешение Федеральной авиационной администрации США (FAA) на коммерческую эксплуатацию 787-10 Dreamliner, говорится в релизе компании.

Согласно релизу, начатая в марте 2017 года программа летных испытаний, в которых было задействовано три самолета, завершилась успешно, а специалисты компании провели ряд испытаний на подтверждение соответствия определенных характеристик. Начало поставок запланировано на первую половину текущего года.

В феврале компания представила Dreamliner модели 787-10 в присутствии президента США Дональда Трампа и губернатора Южной Каролины Генри Макмастера. Boeing 787-10 Dreamliner, третий член семейства 787 Dreamliner, сошел со сборочного участка Boeing South Carolina.

Модель 787-10 - самая длинная в семействе самолетов Dreamliner. Расход топлива на пассажироместо и объем вредных выбросов 787-10 на 25% меньше, чем у моделей, которые он заменит. В стандартной двухклассной конфигурации самолет может перевозить 330 пассажиров на расстояние до 6430 морских миль (11910 километров). На данный момент Boeing получила свыше 170 заказов на модель 787-10 от девяти заказчиков во всем мире.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников, по состоянию на конец 2017 года, составлял 140 тысяч человек.

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