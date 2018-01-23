Ford Focus в 2017 году стал самой популярной б\у иномаркой в РФ

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ford Focus в 2017 году стал самой популярной подержанной легковой иномаркой в РФ, продажи модели выросли по сравнению с предыдущим годом на 2,6%, до 132,7 тысячи машин, следует из сообщения на сайте аналитического агентства "Автостат".

"Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохранил Ford Focus, показатель которого в минувшем году составил 132,7 тысячи единиц – на 2,6% больше, чем в 2016", - говорится в сообщении.

Второе место удерживает Toyota Corolla, продажи которой за год снизились на 1,7%, до 102,2 тысячи штук. На третью строчку поднялся Hyundai Solaris с продажами в 79,6 тысячи автомобилей, что выше показателя прошлого года на 27,6%. Отмечается, что год назад Solaris был только седьмым.

Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry, продажи которой выросли на 4,5%, до 74,3 тысячи машин, и Renault Logan с продажами в 71,9 тысячи авто (рост на 6%).

В десятку самых популярных подержанных иномарок также попали Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.

Всего в 2017 году в РФ было реализовано более 3,7 миллиона подержанных легковых автомобилей зарубежных марок, что на 3% превышает результат предыдущего года.