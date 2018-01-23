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Глава Tesla может лишиться зарплаты в компании, получив опционы при росте капитализации


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основатель и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск может лишиться зарплаты в своей компании - новая система вознаграждения предполагает оплату его работы только при достижении определенных стратегических целей Tesla, говорится в релизе компании.

Согласно предложенному советом директоров акционерам плану, вместо зарплаты Маск в течение десяти лет будет получать "награду за заслуги", выплачиваемую в случае достижения определенных операционных показателей компании.

Награда Маска будет привязана к капитализации Tesla и разбита на 12 траншей. Так, для получения первого транша рыночная капитализация компании должна вырасти до 100 миллиардов долларов. Для получения каждой из оставшихся 11 выплат капитализация Tesla должна продолжать увеличиваться на 50 миллиардов долларов. Таким образом, при успешном выполнении долгосрочного плана, капитализация Tesla должна вырасти до 650 миллиардов долларов. В настоящее время капитализация компании составляет 59,09 миллиарда долларов.

Работа главы Tesla будет оплачиваться в опционах на акции компании. При достижении каждой из 12 ступеней, Маск будет получать опционы на бумаги, которые соответствуют 1% от объема текущих размещенных акций Tesla, сообщается в релизе.

Голосование акционеров компании за новую систему вознаграждения Илона Маска запланировано на 7 февраля 2018 года.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

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