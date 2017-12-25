"Алроса" заключила 67 контрактов на поставку алмазов в 2018-2020 гг

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. АК "Алроса" сформировала список клиентов на новый контрактный период 2018-2020 годов, говорится в сообщении компании.

Всего заключено 67 долгосрочных контрактов на реализацию ювелирных и технических алмазов с 65 компаниями. В том числе контракты на реализацию ювелирных алмазов заключены с 56 фирмами, восемь из которых российские. Среди зарубежных компаний присутствуют 22, зарегистрированные в Бельгии, 14 компаний из Индии, шесть из Китая, пять из Израиля и одна компания из Великобритании.

На реализацию технических алмазов заключены соглашения с 11 фирмами, в том числе с четырьмя российскими. Как отметили в "Алросе" ALRS, с двумя компаниями заключены соглашения на поставку как ювелирных, так и технических камней. "Алроса" также рассматривает еще 11 компаний в качестве кандидатов на возможное заключение долгосрочных соглашений в течение этого контрактного периода", - отмечается в сообщении.

Долгосрочные контракты являются основой сбытовой политики "Алросы", по ним реализуется до 70% добываемых компанией алмазов. Контракты гарантируют объемы и ассортимент ежемесячных поставок, а также возможность покупки дополнительных партий сырья.

"Алроса" сформировала сбалансированную клиентскую базу из крупнейших участников рынка, представленных в разных географических зонах. В новом контрактном периоде компания увеличила фокусировку сбыта на производителей бриллиантов и представителей ювелирного ритейла. В настоящее время компания завершает оформление договоров с новыми клиентами, которые уже принимают участие в первой торговой сессии в этом году", - приводятся в сообщении слова директора "Единой сбытовой организации "Алроса" Евгения Огуреева.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет около 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2018 году компания планирует добыть 36,6 миллиона карат алмазов.