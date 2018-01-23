Volkswagen подписал с ФТС соглашение по поддержке экспорта

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Volkswagen Group Rus и Федеральная таможенная служба подписали соглашение, по которому компания будет освобождена от уплаты импортных пошлин на компоненты, которые используются для производства машин на экспорт, говорится в сообщении Volkswagen.

"Volkswagen Group Rus будет в полной мере использовать возможности, которые предоставляет обновленный режим "переработки на таможенной территории". Данный режим подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта. С вступлением в силу последних поправок, предусматривающих отмену НДС и акцизов, компания сможет значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году", - говорится в сообщении.

"Это таможенное правило существует много лет, но автопром не мог им воспользоваться, потому что отсутствовала синхронизация данных с таможенной службой. Теперь ФТС сможет отслеживать каждый ввозимый компонент, его установку, и вывоз из страны. А мы не будем платить ввозные пошлины на такие компоненты", - пояснил журналистам глава компании в России Маркус Озегович.

По его словам, выгода в пересчете на одну экспортированную машину составит около 100 евро, и порядка 15 евро в пересчете на вывезенный двигатель, что делает продукцию более конкурентоспособной и помогает создать новые рабочие места. "В прошлом году мы экспортировали более 25 тысяч машин, для нас это большое достижение. Мы должны (в 2018 году – ред.) как минимум достигнуть прошлогоднего результата. И, конечно, у нас есть несколько идей которые пока не получили корпоративного одобрения", - добавил топ-менеджер.

"Первым экспортным проектом, реализованным в режиме "переработки на таможенной территории", станет поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей объемом 1,6 литра на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 тысяч единиц в год. В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 тысяч автомобилей", - сообщает компания.