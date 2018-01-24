Polymetal в 2017 году нарастил выпуск золота на 21%, серебра - сократил на 8%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Polymetal International plc POLY в 2017 году увеличил производство золота на 21% по сравнению с 2016 годом, до 1,075 миллиона унций, серебра - сократил на 8%, до 26,8 миллиона унций, сообщила компания.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в годовом выражении - до 1,433 миллиона унций, что на 2% превысило производственный план в 1,400 миллиона унций.

Компания ожидает, что денежные затраты за 2017 год составят 650-675 долларов за унцию золотого эквивалента по сравнению с первоначальным прогнозом 600-650 долларов за унцию. Рост денежных затрат связан с увеличением внутренних цен на дизельное топливо и укреплением российского рубля на фоне недавнего роста цен на нефть. Кроме того, ожидается, что совокупные денежные затраты достигнут 850-900 долларов за унцию золотого эквивалента (первоначальный прогноз - 775-825 долларов за унцию). Помимо обменного курса и цен на топливо, на рост данного показателя повлияло существенное увеличение затрат на геологоразведку на всех предприятиях.

Polymetal подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1,55 миллиона унций золотого эквивалента и на 2019 год в объеме 1,7 миллиона унций золотого эквивалента. Как отмечает компания, основными факторами роста станут запуск и вывод Кызыла на проектные показатели, повторный запуск участка переработки окисленной руды на Майском и продолжающиеся улучшения в работе Варваринского и Капана. Прогноз в части денежных затрат на 2018 год составляет 650-700 долларов за унцию золотого эквивалента, совокупных денежных затрат - в среднем 875-925 долларов за унцию.

"Полиметалл завершил 2017 год с отличными результатами и перевыполнил производственный план шестой год подряд. Впереди важный год, в котором начало производства на Кызыле подготовит почву для инвестиционных решений по Нежданинскому и АГМК-2. В то же время мы продолжим генерировать положительный денежный поток и отдавать приоритет выплате дивидендов при распределении капитала", - отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.