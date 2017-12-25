СМИ: РЖД могут войти в портовый бизнес, автотранспортные и речные перевозки

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. РЖД могут войти в портовый бизнес, автотранспортные и речные перевозки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект концепции развития транспортно-логистического бизнеса РЖД до 2025 года.

Монополия работает над ней с 2016 года, статус и источник текущей версии неясен, отмечает издание. По словам одного из источников газеты, он разработан консалтинговой A.T.Kearney, но обсуждение пока не проходил. По словам другого собеседника, обсуждение было и концепцию отправили на доработку. В РЖД концепцию назвали "сырой промежуточной версией", что войдет в итоговый вариант для рассмотрения руководством компании, станет понятно только после детальной проработки.

Сообщается, что проект строится на положениях долгосрочной программы развития РЖД, по которой доля транспортно-логистических услуг в бизнесе монополии должна вырасти к 2025 году до 25%, а при устойчивом росте погрузки и грузооборота должна быть увеличена рентабельность логистического бизнеса. Для этого нужно освоить новые виды деятельности — стивидорный бизнес и перевозки внутренним водным и автотранспортом.

Стивидорный бизнес представляет интерес и как источник дохода, и как инструмент расширения основного за счет привлечения новых грузов. Для начала предлагается рассмотреть возможность покупки контейнерных терминалов на Балтике — ввиду наибольшего экономического эффекта. Параллельно — развивать потенциал складских мощностей за счет выхода на рынок автоперевозок (доставка на короткие расстояния грузов для клиентов РЖД), пишет издание. Во внутренний водный транспорт (партнерства с крупными пароходствами) планируется идти для устранения конкуренции с ним же и роста погрузки. Но создание своего флота сочтено нецелесообразным, кроме покупки небольшого числа судов "для локального давления на владельцев флота" в районах наиболее сильной конкуренции.

Как отмечает газета, РЖД также предложено остаться в контейнерном бизнесе. По решению правительства о продаже принадлежащих компании 50% плюс двух акций "Трансконтейнера" TRCN монополия получила возможность направить полученные средства на создание альтернативного оператора. В концепции говорится, что для успешной работы нужна доля на этом рынке не менее 10%, и за шесть лет РЖД надо вложить 30 миллиардов рублей и купить свыше 32 тысяч контейнеров и 9 тысяч фитинговых платформ.

В документе говорится, что оператора можно создать "силами и на балансе" Федеральной грузовой компании (ФГК) РЖД. Саму ФГК тоже нужно развивать, увеличивая ее долю рынка. Это потребует вложений 373 миллиардов рублей в 2017–2025 годах для покупки 135 тысяч вагонов плюс следует арендовать 70 тысяч вагонов в год. Но РЖД должно оставаться не на всех рынках: рекомендован выход из "Рефсервиса", который владеет рефрижераторным парком.