FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Hyundai Motor за 2017 г снизилась на 20,5%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2017 года снизилась на 20,5% по сравнению с 2016 годом - до 4,55 триллиона вон (4,3 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам года составила 96,4 триллиона вон (90,2 миллиарда долларов), что на 2,9% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль при этом сократилась на 12%, до 4,57 триллиона вон (4,3 миллиарда долларов).

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала 2017 года выросла на 20,5% - до 1,29 триллиона вон (1,2 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения чистой прибыли на отметке 1,09 триллиона вон (1 миллиард долларов). Выручка снизилась на 0,2%, составив 24,5 триллиона вон (21 миллиард долларов). Операционная прибыль сократилась по сравнению с четвертым кварталом 2016 года на 24,1% - до 775,23 миллиарда вон (725,2 миллиона долларов).

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ