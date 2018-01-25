Чистая прибыль Ford в 2017 г выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford F Motor Co. в 2017 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом - до 7,6 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,9 доллара против 1,15 доллара по итогам 2016 года. Выручка Ford увеличилась на 3,3%, до 156,8 миллиарда долларов.

За четвертый квартал Ford получил 2,4 миллиарда чистой прибыли против 781 миллиона долларов чистого убытка годом ранее. Прибыль на акцию составила 0,6 доллара против убытка в 0,2 доллара годом ранее. В то же время Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до 41,3 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения данного показателя на отметке 37 миллиардов долларов.

В 2018 году компания планирует выпустить 23 новых продукта на мировом рынке и ожидает получить чистую прибыль на акцию в диапазоне 1,45-1,7 доллара на штуку.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.